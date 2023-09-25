تمهيدا لصرف التعويضات.. مجموعتا عمل لحصر المباني في رفح

أكد اللواء د محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجرى حاليا عمل حصر للمبانى بمركز رفح، بمجموعتي عمل إحداها بالمنطقة العازلة بعمق 5 كيلومترات وطول 14كم.، ومجموعة عمل أخرى غرب رفح والتي تضم قرى"الحسينات والمطلة وابو شنار" تمهيدا لصرف التعويضات.

502 منزل:



وقال اللواء شوشة، إنه تم حصر 502 منزل بقرية الحسينات، وتم نشر قائمة باسماء 250 منزلا لتقديم أوراقهم بشأن صرف التعويضات اللازمة على ضوء أعمال الحصر وبعد الإنتهاء يتم استكمال المجموعة الأخرى.



ولفت إلى أن المشاكل التي واجهت المستحقين صرف التعويضات قبل ذلك لن تحدث، مع إدخال وسائا التكنولوجيا، وضبط عملية الصرف وسيحصل المواطن على حقة كاملا.

وأكد أنه لن يترك أى مواطن بدون صرف التعويض سواء في المنطقة العازلة أو في القرى.