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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لصرف التعويضات.. مجموعتا عمل لحصر المباني في رفح

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أكد اللواء د محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجرى حاليا عمل حصر للمبانى بمركز رفح، بمجموعتي عمل  إحداها بالمنطقة العازلة بعمق 5 كيلومترات وطول 14كم.، ومجموعة عمل أخرى غرب رفح والتي تضم قرى"الحسينات والمطلة وابو شنار" تمهيدا لصرف التعويضات.

 

502 منزل:


وقال اللواء شوشة، إنه تم حصر 502 منزل  بقرية الحسينات، وتم نشر قائمة باسماء 250 منزلا  لتقديم أوراقهم بشأن صرف التعويضات اللازمة على ضوء أعمال الحصر    وبعد الإنتهاء يتم استكمال المجموعة الأخرى.


ولفت إلى أن المشاكل التي واجهت المستحقين  صرف التعويضات قبل ذلك لن تحدث، مع إدخال وسائا التكنولوجيا،  وضبط عملية  الصرف وسيحصل المواطن على حقة كاملا.

وأكد أنه لن يترك أى مواطن بدون صرف  التعويض سواء في المنطقة  العازلة أو في القرى.

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