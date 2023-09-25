الزمالك يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام المقاولون.. الليلة

يستضيف فريق الزمالك مساء اليوم الاثنين، نظيره المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بيراميدز في المباراة الماضية.

ويأتي المقاولون العرب في المركز السابع عشر بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من بلدية المحلة في الجولة السابقة.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتحقيق الفوز الأول في رحلة استعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد موسمين من تحقيقه.

واستعاد الفريق لخدمات أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر بعد انتهاء إيقافهما ويغيب كل من محمود علاء للإيقاف وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا لأسباب فنيه.

وفي المقابل يتطلع المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء بلدية المحلة السابق في المسابقة.