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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

عمرو أديب وياسمين
عمرو أديب وياسمين صبري

شهدت الفترة الماضية خلاف كبير بين الإعلامي عمرو أديب، والفنانة ياسمين صبري، بسبب رفض الأخيرة الظهور معه، مقابل مليون جنيه، ولكن ياسمين كانت تطلب 4 ملايين جنيه، ونشر البعض أخبار، تفيد بأن ياسمين صبري، طلبت 4 ملايين جنيه، من إدارة Mbc، مقابل ظهورها مع عمرو أديب، لمدة 20 دقيقة، كي تتحدث عن مشوارها الفني وقصة صعودها إلى المجد، والخلافات الأخيرة، و الأعمال الأخيرة لها.

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كل الرجالة بتحبني ماعد هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

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ياسمين صبري تستعرض تفاصيل إطلالتها مع عمرو أديب| شاهد

وقد عبر عمرو أديب، عن غضبه وقتها وقال: “هي مين دي عشان تطلب 4 مليون جنيه عشان تظهر معايا، وأنا برنامجي متشاف، هو مليون واحد فقط، وما يزيدوش مليم، ولو مش عاجبها خلاص”.

 ولكن ياسمين صبري، رفضت الظهور مع عمرو أديب مقابل مليون واحد فقط، قائلة: "مليون واحد بس دي تبقى إهانة".

وخلال الساعات الأخيرة تصدرت ياسمين التريند بعد الظهور مع عمرو أديب، والحديث عن حياتها الشخصية، وخدتها، وعن الانتقام بالنسبة لها، وحب الرجال لها.

 

كل الرجالة بتحبني ما عدا شخص

 

وقد أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن أي رجل يأتي لها يحبها، إلا لو كان هذا الشخص شيطان، موضحة أن :" الشيطان هو الشخص عديم الإنسانية، وهو من لا يحبها".

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها على قناة “mbc”، أنها لا تعلم شيء اسمه الانتقام، مؤكدة :" الانتقام ده تضييع وقت، ويعبر للشخص الآخر أنها مهتمة به".


ولفتت إلي أنها مهتمة بـ نفسها، ثم نفسها، حتى أن تأتي حاجة مناسبة تقوم بالاهتمام بها.

انا مش عندي أي أعداء


وأشارت إلي أن الانتقام غباء، والشخص يضيع وقته في الانتقام، معلقة :" انا مش عندي أي أعداء، ولا خلافات، وأنا مفيش حد عمل فيا حاجة".
 

 

كما ‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إن كثير من الرجال يرون أنه من الصعب جدا التحدث معها باعتبارها صعبة المنال، ولذا يقولون ما الذي سنقدمه لها فهي لديها كل شيء، ثم تبدأ ثقتهم بأنفسهم تقل" أنا أتحب ودي حقيقة أنا عارفها كويس وأنا إنسانة واقعية ولا أحب التمثيل على الناس قائلة: “أنا بنت بلد ومحافظة جدا وأفتخر”.

أحب ممارسه الرياضة  

 

وأوضحت ياسمين صبري، أنها إذا توقفت عن ممارسة الرياضة جسمها "يؤلمها"، مؤكدة أنها تحب ممارسه الرياضة في الچيم وإن الحديد يقوم بعمل تقسيم للجسم ويجعل السيدة تشبه الحصان وهذا نوع من أنواع الجمال الذي تحبه، أنها تحب السيدة تكون ممشوقة القوام وعضلاتها مرسومة مثل خشب الأبانوس.

أكثر مبيعات في العالم تكون للسيدات

 

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إن أكثر مبيعات في العالم تكون للسيدات، ومنتجات السيدات سواء الحقائب او "الميك اب"، والعطور والملابس، لأن السيدات تستخدم هذه الأمور اكثر من الرجال بسبب أنها تحب الجمال حتى لو إمكانياتها المادية ضعيفة، أن السيدة دائما تطمح إلى المزيد وهذا طبيعي، مؤكدة أن الدنيا جميلة وهذه فلسفتها في الحياة قائلة: “الدنيا جميلة ودي فلسفتي في الحياة بس على حسب أنت لابس انهي نضارة”.

 


وأوضحت أن جدولها مزدحم جدا وتقوم بكتابته، وإنها يوم تكون في دبي ويوم تقوم بتصوير حلقة وتعود مرة أخرى للسفر إلى مكان آخر، لأن جدولها مزدحم جدا، نها منذ يومين كانت قد نشرت صورة لها مع فنجان القهوة وكتبت صباح العمل والبركة وتفاجأت بتعليقات تنتقد ذلك مثل "هو فين العمل أنت بتصوري القهوة"، مؤكدة أنها لا تحب أن تصدر التعب والمجهود و تقوم بتصدير الصورة الإيجابية.

 

‏وأضافت :"الممثل مش بس بشغل التمثيل فقط هو براند"، وأنها من الممكن أن تقوم بالعمل لمدة 18 ساعة  لتصوير 20 ثانية.

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ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

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