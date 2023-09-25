عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أقوال أرملة ضحية كلب المذيعة الشهيرة .. تفاصيل قبل جلسة اليوم

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة محاكمة زوج ومديرة منزل المذيعة أميرة أبو شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

صور وفيديوهات.. قرار عاجل ضد المتهم باستدراج المراهقات وابتزازهن في الجيزة

قرار جديد ضد متهمين بإنهاء حياة سائق تاكسي ودفن جثته بمقابر الخليفة

وجاء في أقوال زوجة المجنى عليه، إنها أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندا لذلك تقريرا طبيا ثابتا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

حفرة بعمق 7 أمتار.. محاكمة سبعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر

البداية..

عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

موضوعات متعلقة

صور وفيديوهات.. قرار عاجل ضد المتهم باستدراج المراهقات وابتزازهن في الجيزة

قرار جديد ضد متهمين بإنهاء حياة سائق تاكسي ودفن جثته بمقابر الخليفة

فياجرا وعقاقير.. اليوم الحكم علي المتهمة بإنهاء حياة زوجها المسن بروض الفرج

اليوم.. محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

حفرة بعمق 7 أمتار.. محاكمة سبعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

غدا.. أولى جلسات محاكمة مقاول لتهديده رجل أعمال شهيرا

شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ

السيسي يصل إلى افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

الهجرة: حماية المصريين في كل مكان نصب أعين الدولة وأولوية لها

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ