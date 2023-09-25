ضربتها بعصا على رأسها| تفاصيل حادث إنهاء حياة مسنة في بولاق الدكرور

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس شابة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة والدتها "اعتماد.ك“ بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، مما أسفر عن إصابتها بجرح غائرفي الرأس، لعدم سماعها الكلام، وأسفر عن وفاتها في الحال.

البداية..

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسنة متوفية داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبها جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.