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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

73.1 مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية في أول 7 أشهر من 2023

صدى البلد

أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة التجارية المصرية إلى العراق ، أنه جرى تنظيم لقاءات ثنائية بين 20 شركة مصرية في البعثة مع نظيرتها في العراق علي أن تشهد أيام البعثة من 23 إلي 29 سبتمبر الجاري عدة فعاليات تستهدف توقيع عقود تصديرية.

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وقالت "حلمي" في بيان للمجلس اليوم الاثنين، أن اليوم الأول للبعثة شهد حضور كل من وزير التجارة والصناعة لدولة العراق كمال مسلم، ومحمد وجيه حجازي قنصل جمهورية مصر العربية في اربيل، والوزير المفوض التجاري السيد / عمرو هزاع مدير إدارة شئون الدول العربية في التمثيل التجاري المصري

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات، مشيرة إلي الجهود الكبيرة التي بذلتها السيدة أميرة نبيل مدير مكتب التمثيل التجاري في أربيل العراق لإنجاح البعثة وخروجها على الوجهة الأمثل

وكشفت "حلمي" أن الصادرات الهندسية للعراق سجلت 117.2 مليون دولار في عام 2022 كما سجلت خلال الفترة من يناير إلي يوليو بلغت 73.1 مليون دولار، مشيرة إلي سعي المجلس لتحقيق زيادات ملموسة في إجمالي الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.

وأشارت مي حلمي إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.

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