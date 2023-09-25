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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالسويس تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة اللحام وتسليم شهادات للخريجين

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس ،  البرنامج التدريبى المجانى لـ 15 متدربا على مهنة اللحام بمركز التدريب النموذجى بالسويس، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد ، والتى تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب منا لجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .

واوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية  ، أن المتدربين أشادوا بالبرنامج التدريبي وجهود المديرية وفريق العمل بالمركز التى ساهمت فى إنجاح البرنامج وتحقيق الإستفادة الممكنة من أنشطته ، كما تم استطلاع آرائهم حول نتائج التدريب والاستماع إلى مطالبهم الخاصة ببرامج التدريب المستقبلية التى ستعمل المديرية على توفيرها للشباب بالمجان لتتوافق مع المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وحثهم على العمل بكافة اشكاله وذلك على المهن التى يتم تدريب الشباب عليها فى المراكز التابعة للمديرية .

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