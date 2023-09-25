بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

بدات منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريكه على خلفية اتهامهما بتهديد رجل أعمال شهير، بالقتل وابتزازه لمنحهما مبالغ مالية.

أمر الاحالة..

وجاء في القضية الرقم 7867 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 529 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة،أن المتهمين بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير بواسطة مجهول شفهيا بالقتل، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية.

كما هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير كتابة بالقتل بإرسال المتهم الأول رسائل تهديد عبر تطبيق واتس آب، إلىرئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهمامبالغ مالية، كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة، تهمة استخدام حساب خاص بهعلى الشبكة المعلوماتية تطبيق واتس آب بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه رئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بأن أرسل بكثافةالعديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق واتس آب دون موافقته.

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما رجل الأعمال، ورئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بطريقإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.