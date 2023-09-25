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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يوجه رسالة لطفلته بمناسبة عيد ميلادها.. صور

محمد رمضان وابنته
محمد رمضان وابنته

هنأ الفنان محمد رمضان ابنتة الكبري حنين بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشارك الفنان محمد رمضان عدة صور جديدة لهم سوياً، وعلق رمضان:"زي النهارده ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان،كل عيد ميلاد وانتي اجمل البنات".

 

 

وتداول رواد السوشيال ميديا تعليق مدحت شلبي، على وجود الفنان محمد رمضان في مدرجات الجماهير الحاضرة لمباراة النصر والأهلي والتي انتهت باربعة أهداف مقابل ثلاثة للنصر.

وعندما شاهد محمد رمضان لم يعرفه في البداية لكن الفنان قام بحركته الشهير بالإشارة بأصبعه برقم “1”، وتأكد حينه أنه محمد رمضان، مبديا تعجبه من لون شعره قائلا : ”مرة تصبغه أسود ومرة أبيض .. انت جننتنا يا رمضان”.

 

 

ظهور محمد رمضان

تابع الفنان محمد رمضان، مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة والتي اقيمت ضمن مباريات الدوري السعودي.

صلح محمد رمضان ونوال الزغبي
وفي سياق آخر، كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد نشرت أول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان، على مسرح الموريكس دور، بعد الصلح الذي تم بينهما .

وأعربت نوال خلال الفيديو عن حبها الشديد لـ محمد رمضان وعلقت قائلة: أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق.

 

 

 

أبناء محمد رمضان

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