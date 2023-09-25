النائب العام الليبي يأمر بحبس 6 مسؤولين بسبب كارثة درنة

أفاد نبأ عاجل أن النائب العام الليبي أقر بحبس 6 مسؤولين بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.

وأعلن البيان أن لجنة التحقيق تقرر حبس عمدة بلدية درنة احتياطيا

وقال النائب العام الليبي اليوم الاثنين:" تحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد".

كان قد قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة حتى يوم الأحد.

وأكد اليوم الاثنين، أن عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات لا تزال جارية. وأعرب عن أمنياته في أن تنتهي عمليات البحث قريبا.

وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا خصيصا درنة المنكوبة بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرة إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

