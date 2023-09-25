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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشم رأسها وهي ساجدة.. إحالة فلاح لمحكمة جنايات أسيوط لإنهاء حياة زوجته

متهم
متهم

أحال المستشار أحمد محفوظ عبد اللطيف المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، فلاح ، لمحكمة الجنايات والمتهم بقتل زوجته أثناء سجودها على سجادة الصلاة بمركز ابنوب بسبب خلافات زوجية.


واتهمت النيابة العامة " نجعاوي . ف . م " 43 عاما مقيم مركز أبنوب انه في يوم 8 / 3 / 2023 قتل عمدا زوجته المجني عليها " منى . ع . س " عمدا مع سبق الإصرار ، وذلك لخلافات زوجية سابقة فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وتحين الوقت المناسب لإنفاذ ما دبره والذي أتاه وهي ساجدة في صلاتها بين يدي ربها فحمل المتهم أسطوانة بوتاجاز " أنبوبة " وانهال هاويا بها على رأسها فارداها قتيلة غرقا في دمائها .

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كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية .


وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " منى . ع . س " بعد أن قام زوجها بالتعدي عليها باسطوانة بوتاجاز أثناء سجودها لأداء الصلاة وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم .

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