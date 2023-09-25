هشم رأسها وهي ساجدة.. إحالة فلاح لمحكمة جنايات أسيوط لإنهاء حياة زوجته

أحال المستشار أحمد محفوظ عبد اللطيف المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، فلاح ، لمحكمة الجنايات والمتهم بقتل زوجته أثناء سجودها على سجادة الصلاة بمركز ابنوب بسبب خلافات زوجية.



واتهمت النيابة العامة " نجعاوي . ف . م " 43 عاما مقيم مركز أبنوب انه في يوم 8 / 3 / 2023 قتل عمدا زوجته المجني عليها " منى . ع . س " عمدا مع سبق الإصرار ، وذلك لخلافات زوجية سابقة فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وتحين الوقت المناسب لإنفاذ ما دبره والذي أتاه وهي ساجدة في صلاتها بين يدي ربها فحمل المتهم أسطوانة بوتاجاز " أنبوبة " وانهال هاويا بها على رأسها فارداها قتيلة غرقا في دمائها .



كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية .



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " منى . ع . س " بعد أن قام زوجها بالتعدي عليها باسطوانة بوتاجاز أثناء سجودها لأداء الصلاة وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم .