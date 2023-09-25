عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقامة دورة للعاملين بمصانع الأغذية برعاية معهد بحوث التكنولوجيا.. تفاصيل

صدى البلد


ينظم  معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية قطرية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة و السائلة، لمصانع الأغذية خلال الفترة من 24 – 27 / 9/ 2023 لصالح 29 مشاركا من الكوادر العاملة فى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة و شركات التصنيع الغذائى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالى وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى و تقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى الأستغلال الأمثل  لمخلفات التصنيع الغذائى وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز  
أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن العديد من دول العالم  و خاصة الدول النامية تعانى من المشاكل  البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات الزراعية بصفة عامة و مخلفات التصنيع الغذائى و مخلفات التصنيع الغذائى بصفة خاصة و عدم القدرة على  التخلص منها بصورة  آمنة التى بدورها تهدد جهود هذه الدول فى تحقيق  التنمية المستدامة  حيث ينتج عن أنشطة التصنيع الغذائى كميات كبيرة من المخلفات  و التى تعد ثروة قومية أذأ ما تم  تعظيم الإستفادة منها  بإنتاج منتجات ذات قيمة حيوية و اٌقتصادية  عالية و لذا تهدف هذه الدورة الى  رفع كفاءة الفئات المستهدفة  في مجال التصنيع الغذائى  و زيادة وعيهم  بأهمية تدوير مخلفات التصنيع الغذائى بالإضافة الى تقليل الطلب علي المواد الخام والمحافظة علي الموارد الطبيعية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من تلوث البيئة  الناجم عن التخلص  الغير آمن من هذه المخلفات و ذلك بتعظيم الإستفادة منها ؛ بجانب التشجيع  على اقامة  الصناعات  المختلفة القائمة على مخلفات التصنيع الغذائى.

و من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الدورة التدريبية  تهدف أيضا الى  اكساب المتدربين  الخبرات و المهارات التصنيعية اللازمة فى مجال الإستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى المختلفة و اعادة تدويرها لإنتاج مواد ذات قيمة  حيوية و  إقتصادية عالية  و كذلك التعرف على الطرق الصحيحة لحفظ المخلفات الصلبة لحين تدويرها  بجانب  التعرف على  الطرق المختلفة  لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية  لإعادة استخدامها مرة أخرى. كما تلقى الدورة الضوء على  شرش اللبن واحد من أهم المنتجات الثانوية للصناعات اللبنية للتعرف على معوقات استخدامه في بعض الصناعات وكيفية التغلب عليها وكذلك التعرف على التطبيقات الحديثة لبروتينات الشرش في المجالات المختلفة كما تضم الدورة محور أخر و هوتعظيم الإستفادة من النواتج الثانوية و مخلفات  مجازر اللحوم و كذلك مخلفات تصنيع الأسماك و مخلفات تصنيع الخضر و الفاكهة و المخلفات الزراعية بصفة عامة و الصناعات القائمة عليها

IMG-20230925-WA0006
IMG-20230925-WA0006
IMG-20230925-WA0005
IMG-20230925-WA0005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدًا لتعديل وزاري

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

البنك الآسيوي: مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والاحلام للغد ..فيديو

بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة أو خلال الورد اليومي.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. شاهد اجرأ اطلالات ياسمين صبري أ

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ