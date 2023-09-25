إقامة دورة للعاملين بمصانع الأغذية برعاية معهد بحوث التكنولوجيا.. تفاصيل



ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية قطرية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة و السائلة، لمصانع الأغذية خلال الفترة من 24 – 27 / 9/ 2023 لصالح 29 مشاركا من الكوادر العاملة فى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة و شركات التصنيع الغذائى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالى وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى و تقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى الأستغلال الأمثل لمخلفات التصنيع الغذائى وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن العديد من دول العالم و خاصة الدول النامية تعانى من المشاكل البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات الزراعية بصفة عامة و مخلفات التصنيع الغذائى و مخلفات التصنيع الغذائى بصفة خاصة و عدم القدرة على التخلص منها بصورة آمنة التى بدورها تهدد جهود هذه الدول فى تحقيق التنمية المستدامة حيث ينتج عن أنشطة التصنيع الغذائى كميات كبيرة من المخلفات و التى تعد ثروة قومية أذأ ما تم تعظيم الإستفادة منها بإنتاج منتجات ذات قيمة حيوية و اٌقتصادية عالية و لذا تهدف هذه الدورة الى رفع كفاءة الفئات المستهدفة في مجال التصنيع الغذائى و زيادة وعيهم بأهمية تدوير مخلفات التصنيع الغذائى بالإضافة الى تقليل الطلب علي المواد الخام والمحافظة علي الموارد الطبيعية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من تلوث البيئة الناجم عن التخلص الغير آمن من هذه المخلفات و ذلك بتعظيم الإستفادة منها ؛ بجانب التشجيع على اقامة الصناعات المختلفة القائمة على مخلفات التصنيع الغذائى.

و من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الدورة التدريبية تهدف أيضا الى اكساب المتدربين الخبرات و المهارات التصنيعية اللازمة فى مجال الإستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى المختلفة و اعادة تدويرها لإنتاج مواد ذات قيمة حيوية و إقتصادية عالية و كذلك التعرف على الطرق الصحيحة لحفظ المخلفات الصلبة لحين تدويرها بجانب التعرف على الطرق المختلفة لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية لإعادة استخدامها مرة أخرى. كما تلقى الدورة الضوء على شرش اللبن واحد من أهم المنتجات الثانوية للصناعات اللبنية للتعرف على معوقات استخدامه في بعض الصناعات وكيفية التغلب عليها وكذلك التعرف على التطبيقات الحديثة لبروتينات الشرش في المجالات المختلفة كما تضم الدورة محور أخر و هوتعظيم الإستفادة من النواتج الثانوية و مخلفات مجازر اللحوم و كذلك مخلفات تصنيع الأسماك و مخلفات تصنيع الخضر و الفاكهة و المخلفات الزراعية بصفة عامة و الصناعات القائمة عليها

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