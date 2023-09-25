احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا

أفاد المحامي الأرمني أرسين بابايان بأنه تم اعتقال عضو في البرلمان خلال احتجاجات اليوم الاثنين، في البلاد.

و حذرت الشرطة من أن مثل هذه الخطوة تستوجب المسؤولية الجنائية.



وكتب المحامي الأرميني عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للتو تم اعتقال عضو الجمعية الوطنية تاديفوس أفيتيسيان. إذا لم تثبت الشرطة أن أفيتيسيان ارتكب جريمة متعمدة وتم احتجازه على أساس شبهة معقولة، فإن أولئك الذين أصدروا الأمر بالاعتقال "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية".

وأفادت الداخلية الأرمنية انها استطاعت توقيف أكثر من 140 شخصا أثناء الفعاليات الاحتجاجية في يريفان منذ فجر اليوم الاثنين.