بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها مصر لأول مرة فى أفريقيا اليوم الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية االتحتي، جين ليتشون.

بدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .

ويستمر توافد ممثلي الوفو المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.