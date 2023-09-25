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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالفيديو.. جهود الدولة في توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة

صدى البلد

انطلقت معارض "أهلاً مدارس" بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة.

كما حرصت وزارة الداخلية على توفير معارض المستلزمات المدرسية والتموينية من خلال مبادرة "كلنا واحد" ومشاركة المزيد من المنافذ في المبادرة، ضمن جهودها لتعزيز دورها المجتمعي من خلال المشاركة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات وأصحاب السلاسل التجارية، لتتكامل بذلك جهود وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز جسور التواصل والمشاركة بين الدولة والمواطن. 


وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على جهود الدولة في توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة للمواطنين للعام الدراسي 2023/2024. 
وأشار الفيديو إلى إقامة 58 معرضاً رئيسياً على مستوى محافظات الجمهورية ضمن معارض "أهلاً مدارس" و108 معارض فرعية، فضلاً عن 32 شادرا و84 قافلة على مستوى محافظات الجمهورية. 
وأوضح وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية محمد حسن، خلال الفيديو، أن الدورة السادسة من معرض أهلاً مدارس تضم 5 قطاعات رئيسية وهي الأدوات الكتابية، والملابس، والأحذية، والحقائب، والأغذية، مشيراُ إلى أن المعرض يضم أكثر من 200 عارض، بينما لفت أحد المساعدين بمديرية التموين في محافظة القليوبية، إلى كثافة الإقبال على المعرض في ظل توافر السلع الاستهلاكية كافة بأسعار تنافسية. 
ورصد الفيديو آراء المواطنين في هذه الدورة من معرض أهلاً مدارس، حيث أكد عدد من المواطنين انخفاض أسعار مستلزمات المدارس مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، فضلاً عن جودة المنتجات وتنوعها بحيث تشمل كل احتياجات الأسرة في العام الدارسي الحالي. 
ويشار إلى أن المعارض هذا العام تشارك فيها 427 من سلاسل المكتبات، علماً بأن مبادرة "أهلا مدارس" تفدم خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع.
وفي السياق ذاته، أظهر الفيديو جهود وزارة الداخلية في المساهمة في توفير احتياجات المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد من خلال مبادرة كلنا واحد، حيث أشار بعض العارضين بالمبادرة إلى أن جميع مستلزمات الأسرة المصرية متوفرة لدى المبادرة بأفضل الأسعار. 
كما أكد عدد من زوار معارض مبادرة كلنا واحد أن جميع المنتجات متوفرة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة فضلاً عن تنسيق العرض مما يسهل عملية التسوق على المواطنين.
جدير بالذكر أن مبادرة كلنا واحد في المرحلة الـ24 يتم تنفيذها بالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، لتوفير المتطلبات المدرسية كافة من خلال 1513 منفذاً، و43 معرضاً على مستوى محافظات الجمهورية من بينهم  6 معارض رئيسية، و37 معرضاً فرعياً.

https://fb.watch/ng-d_NjiaP/?mibextid=Nif5oz

 

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