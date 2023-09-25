الأردن.. ضبط 21 شخصا يمارسون طب الأسنان بلا شهادة

أعلن عازم القدومي، نقيب أطباء الأسنان في الأردن، أنه تم ضبط ما يقرب من 21 شخصا يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء أو يحصلوا على شهادة الطب من الجامعة.



ودعا المسئول الاردني إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان.

واشار إلى أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم حوالي 21 شخصا، حسبما نقلت صحيفة خبرني الأردنية.

وأفاد بأنه تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت.