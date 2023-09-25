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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في 23 منطقة جديدة

صدى البلد

 

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول  EGPCوشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول Ganope ، والتى تضم 23  منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب ) ، وهى  10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج https://eug.petroleum.gov.eg .
ومن خلال التواصل عبر البوابة يُمكن الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم  كافة أشكال الدعم الفني ، ومن المخطط أن تمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024.
وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطقاً جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة ، وأكد على أن المزايدة الجديدة ، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية ، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.
وأضاف أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولى ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التى تطرحها للإسراع بأعمالها ، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دوماً على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصرى وما يملكه من فرص واعدة واحتمالات بترولية قائمة وقصص نجاح فعلية واستقرار أمنى وسياسى وبنية أساسية متطورة.

 

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