وزير المالية : البنك الآسيوي موّل 232 مشروع بنية تحتية بـ35 دولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية و محافظ مصر لدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لبنك الاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يؤكد قدرة مصر علي الساحتين الاقتصادية والسياسية بمدينة شرم الشيخ.

موضحا أن ذلك يؤكد علي قدراتها في دعم تداعيات التغيير المناخي والتأكيد علي النهج الذي تعززه القيادة السياسية لدعم الاستثمار في البنية التحتية خلال اجتماعات البنك السنوية الثامنة التي ترعاها مصر .

أشار إلى أنه سبق وأن عززت مصر من تنظيم فعاليات قمة المناخ كوب 27 خلال العام الماضي والتأكيد علي مواجهة التغييرات المناخية.



أوضح أن الاجتماع الذي تنظمه مصر خلال العام الجاري يأتي في توقيت صعب بعد أزمات التغييرات المناخية في دولتي ليبيا والمغرب الشقيقتين وهو ما يؤكد علي توجهات البنك الآسيوي و تفكير الدولة المصرية في دعم الإجراءات لمواجهة التغييرات المناخية والتحوط بشأنها وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية و دعم التحول التكنولوجي.



أشار الي أن البنك الآسيوي يعد ثاني أكبر بنك علي مستوي الإقليمي والعالمي رغم عمله منذ 7سنوات.



كشف أن طبيعة عمل البنك تستهدف العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع العام وكذا التحوط ضد مخاطر التغييرات المناخية ومواكبة التطور التكنولوجي.



أكد أن البنك مول 232 مشروعا في قطاعات البنية التحتية علي مستوي 35دولة بقيمة 44 مليار دولار .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.



وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .