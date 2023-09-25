دولة مهمة .. إيران: تحسين العلاقات مع مصر يفيد المنطقة والعالم الإسلامي

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أنه أجرى محادثات مفيدة مع نظيره سامح شكري، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.‏

وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "طهران تعتبر مصر دولة مهمة للغاية في العالم الإسلامي وفي المنطقة".

وتابع قوله: “نعتقد أن تحسين العلاقات بين إيران والقاهرة لن يفيد البلدين والأمتين فحسب، بل سيفيد المنطقة والعالم الإسلامي أيضًا”.

وأشار "وقد أعلنا استعداد طهران لتعزيز العلاقات بين البلدين إيران ومصر، وفي هذا السياق سمعنا تقييمًا إيجابيًا من وزير الخارجية المصري، ونحن نتفق على اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل في هذا الصدد".

وردا على سؤال حول متى سيتم اتخاذ خطوات مشتركة بين مصر وإيران في المستقبل، قال وزير الخارجية الإيراني: "أي أنه في الأيام المقبلة، وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه في نيويورك، سيتم التوصل إلى توافق بيننا بشأن خارطة الطريق، حول كيفية تحسين العلاقات بين الجانبين".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى في وقت سابق، نظيره سامح سكري، في نيويورك، يوم الخميس الماضي، على هامش حضورهما الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.