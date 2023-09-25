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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: البنك الآسيوي مول مشروعات تنموية في مصر بـ1.3 مليار دولار

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية و محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خصوصا بعد تمويل مشروعات تنموية في مصر بإجمالي محفظة مالية تبلغ 1.3 مليار دولار 
وكشف عن إمكانية تقديم تمويل بقيمة مليار دولار من خلال تنفيذ. مشروعات من خلال القطاع الخاص تتعلق بتدعيم البنية التحتية بما يحقق فرص الاستدامة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

أوضح أن الحكومة تركز علي تنفيذ تلك الإجراءات باعتبارها توجها رئاسيا وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال القطاع الخاص  لحل كافة التحديات ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية ضمن تكليفات القيادة السياسية وضمان الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وقال إن البنك يمكنه إعطاء الفرص للدول المختلفة وإتاحة المزيد من فرص التمويل في قطاع البنية التحتية، خصوصا المؤسسات الأفريقية من بينها البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريسكيم بنك و البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة الأفريقية للتنمية لتحقيق الاستدامة المطلوبة لمواجهة التداعيات العالمية.


قال إن الآمال معقودة لتوصيل اصوات الدول النامية والناشئة لتوفير تمويل المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي لمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر والقارة الافريقية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.


وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .

 

 

 

 

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