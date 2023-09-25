إندونيسيا تدعو للوفاء بالالتزامات التمويلية لدعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة سري مولياني وزير المالية ومحافظ البنك الآسيوي لدولة إندونيسيا، إن الدول النامية تحتاج إلى مزيد من الموارد الأساسية لمرحلة التعافي بعد جائحة كورونا ولتلبية احتياجات مواجهة التغير المناخي.



ودعت مولياني خلال كلمتها باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تنعقد في شرم الشيخ اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول المتقدمة والبنوك متعددة الأطراف لكي تفي بالتزاماتها عبر تقديم من الامتيازات للدول الأعضاء في ظل التحديات الحالية.



وأوضحت أن البنك الآسيوي نجح للعام الثامن على التوالي في تحقيق نتائج أعمال قوية، مشيدة بدور البنك في دعم التنمية الخضراء بالدول الأعضاء.



أشارت مولياني البنك الآسيوي إلى زيادة المحفظة المخصصة للدول الأعضاء للتحول الأخضر ودعم هذه الدول في تحقيق أهداف البنك الخاصة بالبنية التحتية والتحول إلى بيئة نظيفة.