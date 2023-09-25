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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم: اللهم سخر من يحمل لنا الخير

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم ، متابعيها بحالة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم: "اللهم سخر لنا من يحمل لنا الخير بين يديه وقلبه وقوله وفعلة".

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان بحضور أصدقائهما.

وظهرت دنيا سمير غانم، بإطلالة متميزة وانيقة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية فستانا باللون الاسود الشيفون وهو ماجعل اطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز دنيا سمير غانم دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

وحضر الاحتفال الفنان هشام ماجد والفنان شريف رمزي والمنتج محمد أحمد السبكي وعدد من الأصدقاء.

ولأن رامي رضوان مشهور بأناقته وارتدائه في برنامج "مساء dmc" بدل رسمية بألوان مختلفة، كان قالب الحلوى على شكل بدلة وربطة عنق.

أبرز إطلالات دنيا سمير غانم

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