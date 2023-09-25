تجمع عائلي ينتهي بكارثة.. تفاصيل التهام حريق لـ8 أشخاص بسوهاج

أجواء عائلية دافئة، وحكاوي أسرية غير مُنتهية، وأطفال تلهو ويتعالى صوت ضحكاتهم، والفتيات يُعدن الطعام لتجهيز وجبة الغداء التي يلتف حول طاولتها أفراد العائلة السعيدة، تلك اللحظات الجميلة لم تستمر طويلاً.

سرعان ما انتهت تلك الجلسة العائلية الدافئة، بكارثة لم تكن بحسبان أحدهم، لتنقطع ضحكات الصغار وأحاديث الكبار وتفجع قلوب الأمهات، عقب وقوع الصدمة الكبرى التي عاشتها أفراد العائلة لمدة نصف ساعة حولت حياتهم نهائيًا، بقرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

اشتعلت النيران بالشقة التي تجمع بها أفراد العائلة ليتبادلون الأحاديث ويتناولون وجبة الغداء في صحبة دافئة، حتى أنهت أسطوانة البوتاجاز جلستهم السعيدة بحروق نارية من درجات مختلفة بأماكن متفرقة بأجسادهم.

تفاصيل الواقعة

لتنتهي الجلسة العائلية نهاية مأساوية بإصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، داخل الحريق؛ إثر انفجار اسطوانة البوتاجاز، بناحية قرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية وإصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من:" الطفل س. ج.ح 4 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعو هـ. م.س، 65 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ب.ع.ع 50 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة".

“المدعوة إ.ح.ح، 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ح.ح، بحروق من الدرجة الثانية، والطفل د.ح.ح 12 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ح.هـ.ح 18 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ب.هـ، مصابه بحروق من الدرجة الثانية”.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.