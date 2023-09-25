عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجمع عائلي ينتهي بكارثة.. تفاصيل التهام حريق لـ8 أشخاص بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجواء عائلية دافئة، وحكاوي أسرية غير مُنتهية، وأطفال تلهو ويتعالى صوت ضحكاتهم، والفتيات يُعدن الطعام لتجهيز وجبة الغداء التي يلتف حول طاولتها أفراد العائلة السعيدة، تلك اللحظات الجميلة لم تستمر طويلاً.

سرعان ما انتهت تلك الجلسة العائلية الدافئة، بكارثة لم تكن بحسبان أحدهم، لتنقطع ضحكات الصغار وأحاديث الكبار وتفجع قلوب الأمهات، عقب وقوع الصدمة الكبرى التي عاشتها أفراد العائلة لمدة نصف ساعة حولت حياتهم نهائيًا، بقرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

اشتعلت النيران بالشقة التي تجمع بها أفراد العائلة ليتبادلون الأحاديث ويتناولون وجبة الغداء في صحبة دافئة، حتى أنهت أسطوانة البوتاجاز جلستهم السعيدة بحروق نارية من درجات مختلفة بأماكن متفرقة بأجسادهم.

فُسحة بخمسة جنيه| أهالي سوهاج يتنزهون على شاطئ النيل.. شاهد

إحنا معاك يا ريس.. أهالي سوهاج يرفعون صور السيسي ويهتفون دعمًا له

تفاصيل الواقعة

لتنتهي الجلسة العائلية نهاية مأساوية بإصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، داخل الحريق؛ إثر انفجار اسطوانة البوتاجاز، بناحية قرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية وإصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من:" الطفل س. ج.ح 4 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعو هـ. م.س، 65 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ب.ع.ع 50 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة".

“المدعوة إ.ح.ح، 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ح.ح، بحروق من الدرجة الثانية، والطفل د.ح.ح 12 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ح.هـ.ح 18 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ب.هـ، مصابه بحروق من الدرجة الثانية”.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

سوهاج تبحث آليات التحول الرقمي

ترشيحاتنا

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر

السيسي : مساعدة الاقتصاديات الناشئة والضعيفة من الأشياء المطلوبة

السيسي: عملنا بكل قوة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

الرئيس السيسي : محفظة البنك الآسيوي للاستثمار 100 مليار دولار بتصنيف فيتش

علاوة غلاء المعيشة والتصالح في مخالفات البناء.. أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. اطلالات ياسمين صبري متنوعة

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

فيديو

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ