ماركو بريموراك: البنك الآسيوي ملتزم بتعميق أجندة المناخ العالمية لمواجهة التحديات الدولية

قال ماركو بريموراك، وزير المالية ومحافظ كرواتيا لدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، إن البنك الآسيوي ملتزم بتعميق أجندة المناخ العالمية و تخفيف الأعباء عن أعضاءه لمواجهة التحديات الدولية.

وشدد علي ضرورة شحذ الجهود لتعميق جهود رأس المال لدعم القطاع الخاص بما يحقق الاستدامة، موضحا أن البنك يمتلك قوة كافية لما له دور استباقي للدول التي تعد الأكثر عرضه للاخطار .

وأشار إلى وجود اهتمام بالمستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات منذ الفترات الماضية حيث استطاع البنك اكتساب المزيد من العضويات و دعم المزيد من الشراكات مع الدول وفتح آفاق للعضوية من خارج الإقليم الآسيوي.

وأكد أن هناك دعما غير منقطع النظير لمصر لتمكين الاقتصاد نحو الانطلاق وتبادل المزيد.من الخبرات مع الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.



وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .