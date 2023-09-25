السيسي : أنفقنا تريليونات الدولارات لبناء بنية متطورة للدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك فجوة هائلة في البنية التحتية في مصر بجميع القطاعات، متها: الطاقة والنقل.

مؤكداً أن الدولة المصرية قدمت تمويلا كبيرا في الـ 7 سنوات الماضية، الذي تم الإستدانة بجزء كبير منه.

السيسي: البنية التحتية في مصر أصبحت قادرة للإنطلاق لمستقبل أفضل



وأضاف "السيسي"خلال كلمته في إنطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر أنفقت أموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة ، تستطيع من خلالها التقدم لآفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة.



وتابع السيسي، قائلاً:"إحنا مش بنتكلم على مليارات، إحنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات و الجنيهات".

وأشار الرئيس السيسي إلى، أن البنية التحتية في مصر أصبحت متطورة وقادرة وكافية للإنطلاق لمستقبل أفضل إقتصادياً.