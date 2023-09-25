إسلام صادق يطرح سؤالاً مثيرا بشأن مستقبل أحمد فتوح وزيزو.. تفاصيل

طرح الناقد الرياضي إسلام صادق سؤالا مثيرا حول تصريحات الإعلامي ونجم الأهلي السابق هشام حنفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق "هشام حنفي :الاهلي شديد الاحتياج لاحمد فتوح وزيزو !!

ما رأيك في هذا التصريح ؟".

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي المصري البورسعيدي بأربعة اهداف نظيفة فى اللقاء الذي اقيم مساء اليوم علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بداية مثالية للأبطال برباعية على حساب المصري في رحلة الدفاع عن لقب الدوري 🦅👌🔥"

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.