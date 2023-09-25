ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 13 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 13 مليار جنيه بانتصاف تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 40 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.1% ليسجل مستوى 20425 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 0.1% ليسجل مستوى 3330 نقطة.

وارتفع المؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% ليسجل مستوى 24650 نقطة، وصعد المؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.08% ليسجل مستوى 8555 نقطة.