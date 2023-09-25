درة تتألق بـ ميك أب هادئ على إنستجرام .. شاهد

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت درة في الصور بإطلالة صيفية متميزة، ومعتمدة علي الميك أب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.