لقاح مشترك جديد لـ الإنفلونزا وكورونا .. الصحة العالمية توضح

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عن تطورات اللقاح الجديد لمرضي الانفلونزا وكورونا معا واللقاح الجديد ايضا لمتحورات كورونا الجديدة.

وأوضحت الحجة، خلال فاعليات مؤتمر المنظمة ، ان لجنة الخبراء بمنظمة الصحة العالمية في جنيف تناقش حاليا اعتماد لقاح جديد لمتحورات كورونا الجديدة ونتائجه مبشرة مشيرة إلي انه مازالت الاختبارات تجرى على اللقاح المشترك ولم يتم اصدار توصية رسمية إلى الان من لجنة الخبراء.



وأضافت انه مع دخول فصل الخريف ننصح بتلقي لقاح الانفلونزا في هذه الفترة لان الانفلونزا تودي إلى وفاة عدد كبير من الناس حول العالم ويجب توعية الناس بأهمية هذا اللقاح وكذلك الحصول على الجرعة التعزيزية لقاح كورونا موضحة ان هناك تجارب حاليا لابتكار لقاح جديد فعاليته اكبر للاطفال والكبار لمقاومة مرض السل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط تمهيدا لانعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) من 9 إلى ١٢ أكتوبر القادم.