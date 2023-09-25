أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الاثنين، إن روسيا تضيف رئيس المحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة المطلوبين لديها.

في سياق آخر اجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اول أمس، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 بحسب وسائل إعلام سودانية.

و تطرق اللقاء إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد مليشيات الدعم السريع، المتمردة.

وبدوره؛ فقد شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم ارتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين.