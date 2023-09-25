خبير : فرض رسوم على جميع خدمات تطبيق X

قال المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مواقع التواصل الإجتماعي دائما ما تكون مجانية للجميع، مشيرا إلى أن مارك زوكربيرج لديه خبرة كبيرة جدا فى إدارة منصات التواصل الإجتماعي، بينما إيلون ماسك ليس لديه ذلك الأمر.

وأضاف طارق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن إيلون ماسك تفكيره تجاري جدا ومتوقع منه أى شيء من ناحية التواصل الإجتماعي، وفرض رسوم على جميع الخدمات المنتشرة علي تطبيق “X”، موضحا أن شركة ميتا وضعت رسوما على إضافة العلامة الزرقاء على الاسم، ولكنهم لن يدفعون أى أموال أخرى.

وتابع المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، أن من لديهم علامة زرقاء على تطبيق “X” يدفعون أموالا.