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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير مالية إندونيسيا : القطاع الخاص يواجه مخاطر في الاشتراك بمشروعات البنية التحتية

صدى البلد

أدار الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جلسة نقاشية عن دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين.

وقالت سري مولياني وزيرة مالية إندونيسيا ومحافظ إندونيسيا لدى البنك الآسيوي، خلال الجلسة، أنه من الضروري معرفة طرق التطبيق للأطر التشريعية والفنية المطلوبة لتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشاركة القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في هذا الشأن.

وأضافت أن القطاع الخاص يواجه العديد من المخاطر في الاشتراك في مشروعات البنية التحتية وبالتالي لا بد من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تقليل هذه المخاطر، كما يمكن للبنك الآسيوي تقديم بعض الاستقرار ومواجهة مخاطر هذه المشروعات وتوفير أدوات تمويلية وغيرها والعمل على الدمج بين العملات المحلية والدولية في تمويل المشروعات وتقليل المخاطر بهذا الشأن.

وذكرت أن إندونيسيا تعمل على تعبئة التمويلات للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في ظل إطار عمل، وتم خلال انعقاد مجموعة العشرين مؤخرا الإعلان عن آلية لانتقال الطاقة وتم توفير 2 مليار دولار لها.

وقال محمد سيمشك وزير المالية التركي إن بلاده ضخت 97 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول والغاز، ويتم التركيز على الوصول لهدف صفر انبعاثات، إلى جانب الاستغناء عن الاستيراد.

وأضاف أن بلاده تعمل مع العديد من الجهات، وحصلت على كثير من التمويلات، والسبب في ذلك كان النجاح في تطبيق السياسات المالية المطلوبة في العقود الماضية إلى جانب بعض السياسات الأخرى اللازمة.

وقال جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن البنك يعمل على توفير فرص للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويفهم البنك بشكل كامل شكل التنمية التي يجب أن يوليها الأولوية لحشد تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأضاف أن هناك حوارات مستمرة للبنك مع الدول التي يعمل معها لفهم كيفية العمل بشكل يتضمن دورا للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، موضحا أن البنك يقدم تمويلا طويل الأجل وقليل التكلفة لكي يشعر القطاع الخاص بالارتياح والمشاركة في هذه المشروعات.

وذكر أنه يتم العمل على تحقيق استراتيجية للوصول بنسبة الاستثمارات المقدمة عبر القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية إلى 50% من التمويلات.

وشهدت الجلسة مداخلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أوضح خلالها الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة من أجل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المطلوبة والتهيئة لدور واسع للقطاع الخاص فيها، مطالبا البنك الآسيوي بالمزيد من التمويلات منخفضة التكلفة لتمويل مثل هذه المشروعات في الدول النامية.

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