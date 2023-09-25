برلماني : الفترة الأخيرة شهدت تطورا تنمويا في المشروعات المصرية الصينية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الصيني تأكيد على أهمية المكانة التي تحتلها العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطور ملحوظ خاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي والبرلماني .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية الصينية على مختلف المستويات السياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية المتبادلة في ظل الرئيسين السيسي وشي جين بينغ.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن الفترة الأخيرة شهدت تطور تنموي وتكنولوجيا وصناعي من خلال التعاون مع الصين في إقامة عدد من المشروعات التنموية ومبادرات تطوير وتحديث النظام العالمي منها الحزام والطريق، الحضارة العالمية، الأمن العالمية، التنمية العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر بما يحقق الرفاعية للشعبين المصري والصيني.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا صينيًا رفيع المستوى، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.