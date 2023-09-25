رويترز: طالبان تدرس استخدام خطة أمريكا لمراقبة شوارع كابول ضد الإرهابيين

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قانع، لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، إن حركة طالبان تؤسس شبكة مراقبة بالكاميرات واسعة النطاق لمدن بالبلاد.

واضافت أن ذلك يتضمن إعادة استخدام خطة وضعتها أمريكا قبل انسحابها في 2021، وذلك في إطار سعي السلطات لاستكمال آلاف الكاميرات الموجودة بأنحاء كابول.

وتتعاون طالبان مع أمريكا و الصين لمنع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة أبرزها داعش.

وقال المسئول الأفغاني لرويترز إن نشر الكاميرات على نطاق واسع، والذي سيتضمن التركيز على نقاط مهمة في كابول وأماكن أخرى، هو جزء من استراتيجية أمنية ستستغرق أربعة أعوام لتطبيقها بشكل كامل.

وأضاف قائلا: "نعمل حاليا على وضع خريطة أمنية لكابول (يجري استكمالها) من قبل خبراء أمنيين و تستغرق الكثير من الوقت، ولدينا بالفعل خريطتان، إحداهما أعدتها الولايات المتحدة للحكومة السابقة والثانية أعدتها تركيا".