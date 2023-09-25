كاتب صحفي : حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 16 مليار دولار

أكد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي أساس بناء الاقتصاد، والدولة بحاجة شديدة لها.

إسلام الشافعي: مصر تنتهج سياسة التنوع فيما يتعلق بكافة المجالات



وأضاف الشافعي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن توطين الصناعة يعد هدف إستراتيجي للدولة المصرية، ويحمي الدولة من الإحتياج للإستيراد.

وأشار الكاتب الصحفي إسلام الشافعي إلى، أن مصر تنتهج سياسة التنوع فيما يتعلق بكافة المجالات وبينها المجال العسكري، إضافة إلى تأكيد التواجد المصري في أفريقيا»، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل إلى 16 مليار دولار تقريبا.