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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي : حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 16 مليار دولار

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام الشافعي

أكد الكاتب الصحفي  إسلام الشافعي، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي أساس بناء الاقتصاد، والدولة بحاجة شديدة لها.

إسلام الشافعي: مصر تنتهج سياسة التنوع فيما يتعلق بكافة المجالات


وأضاف الشافعي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن توطين الصناعة يعد هدف إستراتيجي للدولة المصرية، ويحمي الدولة من الإحتياج للإستيراد.

وأشار الكاتب الصحفي إسلام الشافعي إلى، أن مصر تنتهج سياسة التنوع فيما يتعلق بكافة المجالات وبينها المجال العسكري، إضافة إلى تأكيد التواجد المصري في أفريقيا»، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل إلى 16 مليار دولار تقريبا.

 

إسلام الشافعي المشروعات الصغيرة الاقتصاد مصر الصناعة

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