26 و27 سبتمبرالجاري.. وزير الخارجية التونسي يزور موسكو

يزور وزير الخارجية التونسي، نبيل عمارالعاصمة الروسية موسكو، خلال الشهر الجاري، وذلك بدعوة ‏من نظيره الروسي، سيرجي لافروف.‏



وسيزور عمار روسيا، يومي 26 و27 من شهر سبتمبر الجاري، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية والتي نقلته "سبوتنيك" .



وجاء في البيان أن"هذه الزيارة تندرج في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي، كما أنها ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الأفريقية الهادفة لحل الخلاف الروسي الأوكراني".

وجاء ذلك في إطار المبادرة الأفريقية للسلام بين البلدين، بالإضافة إلي الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.