عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

26 و27 سبتمبرالجاري.. وزير الخارجية التونسي يزور موسكو

صدى البلد

يزور وزير الخارجية التونسي، نبيل عمارالعاصمة الروسية موسكو، خلال الشهر الجاري، وذلك بدعوة ‏من نظيره الروسي، سيرجي لافروف.‏


وسيزور عمار روسيا، يومي 26 و27 من شهر سبتمبر الجاري، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية والتي نقلته "سبوتنيك" .

بعدما خرج من حسابات “الخواجة”| نجم الأهلي يقترب من بطل تونس.. وقرار مفاجئ لكولر بشأن موديست

تونس: لن نقبل أي توطين مبطن للمهاجرين


وجاء في البيان أن"هذه الزيارة تندرج في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي، كما أنها ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الأفريقية الهادفة لحل الخلاف الروسي الأوكراني".

 

وجاء ذلك في إطار المبادرة الأفريقية للسلام بين البلدين، بالإضافة إلي الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

عاجل | الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح الترشح لرئاسة الجمهورية

ظهور زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية بجوار القمر.. الأربعاء

مفاجآت حسين لبيب.. الزمالك راجع.. وزيزو مش للبيع وتقسيط غرامة كهربا مرفوض

المستشار أحمد بنداري: الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تعلن فتح باب الترشح

أوكرانيا تؤكد مصرع قائد الأسطول الروسي في هجوم بالبحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ