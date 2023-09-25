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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مديرية العمل بسوهاج تشارك في ورشة عمل عن دمج ذوي الهمم بسوق العمل

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة سوهاج مع جمعية "كاريتاس مصر" ورشة عمل بهدف وضع آلية وبرامج محددة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل ، من خلال العمل المشترك بين المديرية والجمعية على التثقيف والتوعية لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون 10 لسنة 2018 ، وامتداد التثقيف ليشمل الأسر وأصحاب المنشأت والعاملين فيها ، وتدريب الأشخاص ذوي الهمم على العديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتناسب مع درجة الإعاقة ومع قدراتهم ،  والتوجيه والإرشاد المهني للأشخاص ذوي الهمم قبل التحاقهم ببرامج التدريب المتنوعة وقبل التحاقهم بسوق العمل، وشمول برامج التدرج المهني التي تنفذها المديرية لتضم أشخاص من ذوي الهمم في المراحل العمرية من 14 ل 18 سنة وفقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للتدرج المهني  . 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم ، وكذلك فرص تدريب مهنى تتناسب مع إعاقتهم ، وذلك للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دعم خطط التنمية وبرامجها ، والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ، أن المديرية شاركت فى فعاليات الورشة بممثلين من إدارات شؤون المناطق والرعاية وبحوث العمالة ومركز المعلومات والتخطيط والتدريب المهني ومكاتب العمل، ومن الجمعية الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على قطاع الإعاقة ، ودميانة كمال مشرف التأهيل بسوهاج بمركز سيتي التابع للجمعية ، وتناولت الورشة عرض الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الهمم وفقا للقانون  ، ومنها التشغيل واستيفاء نسبة  5٪ في المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر ، ومتابعة تعيين ذوي الهمم على مهن تتناسب مع الإعاقة والمؤهل والتدريب التأهيلي الحاصلين عليه ، وكذلك التأكيد علي حصولهم علي المزايا التي منحها لهم قانون 10 لسنة 2018 وأهمها  تخفيض ساعات العمل المحددة  والإجازات والمزايا الممنوحة لهم في الأجر من خفض المستحقات الضريبية ، وإتاحة الاشتراك في التدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكزها الثابتة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة ، واستخراج شهادة  قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً لذوي الهمم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.                
واضاف مدير المديرية أن المشرف العام لكاريتاس ، أشادت بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل ، مبدية سعادتها بإيجاد آلية للتعاون في مجال دمج ذوي الهمم ، واستعداد الجمعية ومركز سيتي التابع لها لوضع كافة امكانياتها في هذا المجال للتعاون مع وزارة العمل  ، يذكر أن جمعية كاريتاس مصر هى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1150 لسنة 1967 وتعمل على العديد من الأنشطة منها إتاحة الخدمات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واكسابهم المهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع وفي سوق العمل وانشأت لذلك مركزا متخصصا " سيتي" للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد ندوات التوعية والتثقيف والتدريب لتأهيلهم مهنيا وتربويا للاندماج في المجتمع .

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