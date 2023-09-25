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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية للانتخابات: 9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات،

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن موعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين بالانتخابات الرئاسية وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر 2023.

 

وأضاف  المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، لـ إعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024، أن تلقي اعتراضات المترشحين من الساعة ال9 صباحا وحتي ال5 مساءا خلال يومي 17 و18 أكتوبر.

 

وتابع أن موعد فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات، سيكون خلال الفترة من 19 أكتوبر حتي 21 أكتوبر، ويوم 22 أكتوبر 2023 سيكون موعد اختيار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

 

وأشار إلى أنه فى يومي 23 و24 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة ال9 صباحا حتي ال5 مساءا ، ويوم 26 أكتوبر 2023 ل البت فى التظلمات الإخطار بها، ويومي 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها، ويومي 29 و7 نوفمبر سيكون لفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

 

كما أعلن أنه يوم 9 نوفمبر سيكون إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم وبدء حملة الانتخابات.

المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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