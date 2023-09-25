عاجل.. تحديد الجدول الزمني لإعلان قائمة أسماء المرشحين وآلية الطعن عليها

أكد المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات قامت بإعداد جدول زمني يشمل الخطوات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين، وآلية الطعن عليها، ثم إعلان القائمة النهائية، وتحديد بدء فترة الدعاية، وموعد التنازل ونشرهن، إضافة إلى بدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها ومن بعدها انتخابات الإعادة في الخارج والداخل، وإعلان النتائج النهائية.

الهيئة الوطنية لـ الإنتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023

وأضاف “حمزة”، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023، متابعاً "بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على القانون رقم 22لسنة 2014 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأوضح أن المادة الثانية لقرار 3 لسنة 2023، تنص على أن عملية الإنتخابات سوف تجرى وفقاً للمواعيد الآتية: خارج مصر العربية أيام الجمعة و السبت و الأحد 1-2-3 ديسمبر 2023، و داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء 10_11_12 من شهر ديسمبر 2023.