عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. تحديد الجدول الزمني لإعلان قائمة أسماء المرشحين وآلية الطعن عليها

الأنتخابات الرئاسية
الأنتخابات الرئاسية

أكد المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات قامت بإعداد جدول زمني يشمل الخطوات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين، وآلية الطعن عليها، ثم إعلان القائمة النهائية، وتحديد بدء فترة الدعاية، وموعد التنازل ونشرهن، إضافة إلى بدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها ومن بعدها انتخابات الإعادة في الخارج والداخل، وإعلان النتائج النهائية.

 

 الهيئة الوطنية لـ الإنتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023

وأضاف “حمزة”، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023،  متابعاً "بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على القانون رقم 22لسنة 2014 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات".

 

وأوضح أن المادة الثانية لقرار 3 لسنة 2023، تنص على أن  عملية الإنتخابات سوف تجرى وفقاً للمواعيد الآتية: خارج مصر العربية أيام الجمعة و السبت و الأحد 1-2-3 ديسمبر 2023، و داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء 10_11_12 من شهر ديسمبر 2023.

 

 

الانتخابات خطوات الترشح الهيئة الوطنية وليد حسن حمزة انتخابات الإعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي منحر الناقة

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 مفاجأة

بعد دخول الخريف.. الأرصاد تحسم الجدل بشأن التقلبات الجوية

منظر ساحر وخلاب..إطلاق أول متحف حربي تحت الماء في مصر وأفريقيا

الأوقاف: إنجازات غير مسبوقة حققتها الوزارة بدعم من الرئيس السيسي

تركيا .. زلزال قوي يهز أديامان بعنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

شراشيب وآلوان.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهور جديد | شاهد

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ