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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.. وياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ4 ملايين جنيه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الهيئة الوطنية للانتخابات: مواعيد الاقتراع بالانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9مساء
أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستعلن نتيجة الانتخابات، يوم 18ديسمبر 2023.


السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن جزء كبير من الأموال التي أنفقت كان للقطاع الخاص نصيب ضخم منها”.


فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ، تعليقا على تصريح ظهور وباء اكس بالعالم ، إن التوقعات بعضها حقيقية وبعضها لها أهداف سياسية واقتصادية ، متابعا :" مشكلة التغير المناخي وذوبان الثليج ينشأ عنها ظهور الفيروسات الحبيسة مع ارتفاع حرارة الطقس والمشاكل البيئية ".

 

الرئيس السيسي: إعفاء مشروعات من الضرائب لمدة من 5 إلى 10 سنوات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه في ظل الطروف الراهنة يجب على مؤسسات التمويل ضخ المزيد من التمويل لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة ، مشيرا إلى أن مصر كان تعاني من فجوة في البنية الأساسية .

 

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه
شهدت الفترة الماضية خلاف كبير بين الإعلامي عمرو أديب، والفنانة ياسمين صبري، بسبب رفض الأخيرة الظهور معه، مقابل مليون جنيه، ولكن ياسمين كانت تطلب 4 ملايين جنيه، ونشر البعض أخبار، تفيد بأن ياسمين صبري، طلبت 4 ملايين جنيه، من إدارة Mbc، مقابل ظهورها مع عمرو أديب، لمدة 20 دقيقة، كي تتحدث عن مشوارها الفني وقصة صعودها إلى المجد، والخلافات الأخيرة، و الأعمال الأخيرة لها.


كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة
أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن أي رجل يأتي لها يحبها، إلا لو كان هذا الشخص شيطان، موضحة أن :" الشيطان هو الشخص عديم الإنسانية، وهو من لا يحبها".

 

زلزال مدمر وتسونامي بـ4 دول.. العالم الهولندي يثبر الجدل من جديد
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" العالم الهولندي يتراجع عن توقعاته: "الوضع يتغير بسرعة"".


ارتفاع جديد .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية هذا الأسبوع |فيديو
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية ، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات .

 

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو
قدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

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