بسبب خيانة خطيرة .. ترامب يتهم وسائل إعلام أمريكية كبيرة بالكذب

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى إجراء تحقيق في واحدة من أكبر شركات الاتصالات، “كومكاست”، التي تضم شبكة “إن بي سي نيوز” وشبكة “إم إس إن بي سي” واستوديو “يونيفرسال بيكتشرز”، بسبب معلوماتها المضللة وتغطيتها غير النزيهة لحملته الانتخابية.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "جميعهم تقريبًا غير صادقين وفاسدين، لكن كومكاست، بتغطيتها الأحادية الجانب والقذرة من قبل “إن بي سي نيوز” و“إم إس إن بي سي”، والتي غالبًا ما تسمى بشكل صحيح (اللجنة الوطنية الديمقراطية!)، يجب التحقيق فيها بتهمة الخيانة الخطيرة".

وأضاف أنه “إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فسيتم التدقيق في جميع وسائل الإعلام الرئيسية المثيرة للشفقة" لنشرها معلومات مضللة عمدًا”.

وأشار ترامب إلى أن الحزب الديمقراطي الأمريكي ساهم بشكل كبير في حملة "التغطية التي لا نهاية لها على هذه القنوات للاحتيال الذي تم فضحه بالكامل الآن" للتحقيق في علاقاته مع روسيا.

ولفت إلي تغطية شبكة "إيه بي سي نيوز" لاستطلاع رأي أجري مؤخرا حول موافقة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والذي أظهر تقدم ترامب بشكل كبير.

وبحسب ترامب، فإن شبكة "إيه بي سي نيوز"، رغم تغطيتها لجميع جوانب التصويت، لم تذكر قيادته.

وكتب ترامب: "إنهم ينفقون ملايين الدولارات على هذه الاستطلاعات، وبعد ذلك، إذا لم تكن النتيجة هي ما يريدون، يرفضون الإبلاغ عن النتائج بشكل صحيح".