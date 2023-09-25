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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب ببني سويف

سباحة
سباحة

انطلقت " اليوم" منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، على مدار 3  أيام متصلة ،تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك داخل حمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف ، ويشارك فيه أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد.
وذلك بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفاعليات مراكز الشباب بالوزارة، حسين فرج مدير ادارة مراكز الشباب والهيئات ،د. أحمد مختار ، د. عاطف صلاح، أ. خالد الحديدى ، أ.خالد يسرى، أ. شريف مجاهد) مندوبى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة ، أ.رحاب صلاح مدير إدارة الشباب و القائمين على التنفيذ من الإدارة ،  الكابتن محمد هارون ، الكابتن كمال موسى ) رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للسباحة.

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حيث أوضح مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البطولة " التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري"تنفذها الوزارة " الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت إشراف د.محمد عبد القادر _الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف " ادارة الشباب"و بمشاركة مراكز شباب محافظات الصعيد( بنى سويف - المنيا -أسيوط – سوهاج - الاقصر - قنا - اسوان ).

حيث تقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري" للمراحل السنية ( سن 13 ، 14 سنة ) مواليد ( 2009/2010 ) ، ( سن 15 ، 16 سنة ) مواليد ( 2007/2008 ) ، مواليد ( من  2006  حتى العمومى ) بواقع (5) أولاد + (5) بنات في كل مرحلة بإجمالي (30) سباحا وسباحة من كل محافظة ، ويتم تسليم الميداليات بعد كل سباق.

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