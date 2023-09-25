مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.. الأربعاء

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري، حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية لشهر سبتمبر الجاري، صباح بعد غد /الأربعاء/، بتوقيت الولايات المتحدة.

وقالت مصادر في المجلس ، إن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيزلاند، سيترأس جلسة الانعقاد، وسيكون متحدثها الرئيسي.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء مستجدات الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وذلك في اجتماع مفتوح، تعقبه جلسة تشاور مغلقة يترأسها المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، إلى جانبه كمتحدث رئيسي السفير مارتن جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ويحضرها ممثلون عن المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة.