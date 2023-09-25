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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 71 ألف جندي أوكراني خلال 90 يوما.. ضابط أمريكي يكشف عن كارثة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 70 ألف شخص خلال الهجوم المضاد بسبب التحصينات الدفاعية الروسية.

وأضاف ريتر: "كيف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال ثلاثة أشهر فقط من القتال؟.. مناوشات خفيفة؟.. اشتباكات دورية؟.. مناوشات؟.. لا، لقد لقوا مصرعهم خلال اشتباكات عنيفة".

وأوضح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن الأطراف تستخدم في مثل هذه المعارك عدداً كبيراً من القذائف.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اضطر إلى الكذب على أمريكا بشأن إمكانية استعادة الأراضي من روسيا حتى لا ينضب تدفق المساعدات العسكرية.

وأشار ريتر، إلى أن "التصريح حول إمكانية احتلال الأراضي الروسية هو أمر سياسي.. وهو ضروري حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي الأموال من الدول الأخرى".

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وأضاف أن “زيلينسكي يدرك جيدا الوضع الحقيقي على الجبهة، لكن عليه تضليل الغرب، وإلا سيبدأ الناس في طرح أسئلة حول مدى استصواب دعم كييف”.

الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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