تعرف على سبب إغلاق استاد القاهرة لمده ٣ أسابيع

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن غلق استاد القاهرة لمدة ٣ أسابيع وعدم إقامة أي مباريات لكرة القدم على أرضه.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " وليد عبد الوهاب في تصريحات إذاعية : ستاد القاهرة سيتم غلقه قبل الشتاء ب3 أسابيع لأسباب تقنية ".

أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إن التقنية الحديثة التي يتم العمل بها في ستاد القاهرة وأرضيته تجبر الإدارة على إراحتها في بعض الأوقات.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: التقنية الحديثة تجبرنا على غلق الاستاد قبل الشتاء فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهذا للحفاظ على أرضية الملعب.

وأضاف: هدفنا الأول هو الحفاظ على أرضية ملعب ستاد القاهرة، ولهذا السبب وافقنا على لعب 5 أندية فقط على الاستاد هذا الموسم في الدوري الممتاز.