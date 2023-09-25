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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الأقصر : تسليم المرحلة الثانية من المنازل المطورة بقرية الدير القديم

تسليم المرحلة الثانية
تسليم المرحلة الثانية من المنازل المطورة

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد حسين بغدادي إنه تم تسليم المرحلة الثانية من المنازل التي يتم تطويرها بقرية الدير القديم ويبلغ عددها 66 وحدة سكنية؛ ليصل إجمالي المنازل التي تم تطويرها بالمشروع منذ بدايته 160 منزلًا.


وأضاف بغدادي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن هذا المشروع يأتي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي إطار التعاون بين وزارة التضامن والمحافظة ومؤسسة "اي اف جي" للتنمية الإجتماعية.


وأوضح أن المشروع يستهدف إجراء عملية إعادة إعمار شاملة للمنازل وتطوير البنية التحتية بالكامل وتقديم خدمات طبية ومساعدات اجتماعية ، مضيفا أن المرحلة الأولي من المشروع استهدفت إعادة إعمار 94 منزلًا بنجع الفوال.
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "اي اف جي" للتنمية الاجتماعية هناء حلمي إن أعمال تطوير المنازل بالمشروع استهدفت إجراء عمليات إعادة إعمار شاملة للمنازل التي تعاني من تدهور في حالتها، وتشمل إنشاء هيكل خرسانة مسلحة (قواعد وأعمدة وأسقف) مع كامل التشطيبات الداخلية والخارجية ويتكون كل منزل من غرفتين وصالة وحمام.


ومن ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء 42 قسطرة قلبية CTO العالمية بنسبة 100% تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لأول مرة، وذلك داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفى طيبة التخصصي إحدى مستشفيات الهيئة.


وأوضحت أن قسطرة CTO هي إحدى التقنيات الحديثة في مجال قسطرة القلب المرشدة ومتناهية الصغر خاصة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، كما تعد إحدى التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب ضمن أعمال التطوير المستمر بمجال خدمات الرعاية العلاجية للهيئة.


وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بالمرورعلى شوادر وأماكن بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي بالمحافظة، والتي أسفرت عن إعدام 52 كجم من الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تحرير 8 محاضر.


وأضاف أن هذه الحملات مستمرة بصفة يومية؛ لضمان وصول منتجات غذائية آمنة لجميع المواطنين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منافذ تداول و تصنيع المواد الغذائية؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
 

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