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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الليلة.. الفنان أمير شاهين يقدم حفل إعلان جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تختتم، في السابعة من مساء اليوم، اعمال الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك من خلال الإحتفال الذي يقام على مسرح مارينا اليخوت بفندق إقامة المهرجان.

 

 

تبدأ مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي لأهم الأحداث واللقطات التي شهدتها الدورة الاولى، وذلك قبل أن يصعد على المسرح الفنان أمير شاهين لتقديم الحفل و تشاركه إبنة شقيقته الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين.

 

وتبدأ الكلمات الرسمية بالرئيس الشرفي للمهرجان، الخبير السياحي حسام الشاعر، ثم كلمة مدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، ورئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، كما يلقي اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر كلمة نائبا عن المحافظ اللواء عمرو حنفي، وكذلك يلقي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما كلمة نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.


ويختتم الحفل بلحظات تتويج الفائزين بالجوائز والتي يقوم بتسليمها نجوم المهرجان ضيوف الشرف محمود حميدة والهام شاهين وهاني سلامة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق وصبري فواز والمخرج عمر عبد العزيز والدكتور محمد العدل.

إلهام شاهين السيناريست محمد الباسوسي الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي اللواء عمرو حنفى دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهرجان الغردقة لسينما الشباب

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