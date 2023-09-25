سفير ألمانيا يكرم الصحفيين الفائزين بجوائز منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام 2023

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان الشراكة الوثيقة بين ألمانيا ومصر في مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من المشؤوعات المشتركة بمجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وإدارة النفايات، باعتبارها منصة ألمانية مصرية فريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال تكريم السفير الألماني للصحفيين والصحفيات الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام 2023، وذلك بحفل أقيم في مقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، حيث تم توزيع الجوائز بعد انتهاء الدورة التدريبية التي تم تنفيذها كجزء من المنتدى، وقد استمرت هذه الدورة يومًا واحدًا اشترك بها ما يقرب من 25 صحفية وصحفيًا.

وقال هارتمان - وفقًا لبيان السفارة الألمانية اليوم /الاثنين/ - "إن الصحفيين والصحفيات يلعبون دورًا رئيسيًا في فهم ما تعنيه أزمة المناخ لملايين المصريين وتأثيرها على سبل عيشهم .. انتم همزة الوصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني ويمكنكم المساهمة في تغيير أنماط التفكير ومساعدة الجميع على فهم أهمية حماية البيئة في حياتنا اليومية".وأضاف أن منتدى القاهرة للمناخ هو منصة بيئية ألمانية مصرية تأسس عام 2022 كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصرية، وهيئة التبادل العلمي الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللجنة المصرية الألمانية المشتركة رفيعة المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، منوهًا بأن المنتدى يهدف إلى التبادل بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وتم تكريم علياء أبو شهبة ومحمد أبو ليلة من جريدة الأهرام ويكلي، عن مقال بعنوان "الصيد في جميع أنحاء مصر: لا يوجد طائر السمان في الخريف" عن فئة الصحافة الإلكترونية.وتكريم منعم سامي صحفي مستقل عن مقال "الشباك الفارغة" عن فئة الفيديو والتليفزيون، ونرمين قطب صحفية بجريدة الأهرام اليومية عن مقال بعنوان "أسواق الكربون الإفريقية" عن فئة الصحافة المطبوعة، وسعدية حسين من صوت العرب عن مسرحية إذاعية حول الآثار السلبية للتغير المناخي عن فئة الصحافة المطبوعة.يذكر أنه قد بدأ منذ عدة سنوات منح جائزة CCT للصحافة البيئية؛ لرفع مستوى الوعي بحماية البيئة وتغير المناخ بين وسائل الإعلام المصرية وجمهورها، ووصلنا هذا العام لأكثر من 127 مشاركة وهو أعلى معدل مشاركات حتى الآن، الأمر الذي يدل على اهتمام وسائل الإعلام المصرية المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.