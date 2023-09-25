عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير ألمانيا يكرم الصحفيين الفائزين بجوائز منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام 2023

تكريم السفير الألماني
تكريم السفير الألماني للصحفيين

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان الشراكة الوثيقة بين ألمانيا ومصر في مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من المشؤوعات المشتركة بمجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وإدارة النفايات، باعتبارها منصة ألمانية مصرية فريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال تكريم السفير الألماني للصحفيين والصحفيات الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام 2023، وذلك بحفل أقيم في مقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، حيث تم توزيع الجوائز بعد انتهاء الدورة التدريبية التي تم تنفيذها كجزء من المنتدى، وقد استمرت هذه الدورة يومًا واحدًا اشترك بها ما يقرب من 25 صحفية وصحفيًا. 


وقال هارتمان - وفقًا لبيان السفارة الألمانية اليوم /الاثنين/ - "إن الصحفيين والصحفيات يلعبون دورًا رئيسيًا في فهم ما تعنيه أزمة المناخ لملايين المصريين وتأثيرها على سبل عيشهم .. انتم همزة الوصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني ويمكنكم المساهمة في تغيير أنماط التفكير ومساعدة الجميع على فهم أهمية حماية البيئة في حياتنا اليومية". 
وأضاف أن منتدى القاهرة للمناخ هو منصة بيئية ألمانية مصرية تأسس عام 2022 كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصرية، وهيئة التبادل العلمي الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللجنة المصرية الألمانية المشتركة رفيعة المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، منوهًا بأن المنتدى يهدف إلى التبادل بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتم تكريم علياء أبو شهبة ومحمد أبو ليلة من جريدة الأهرام ويكلي، عن مقال بعنوان "الصيد في جميع أنحاء مصر: لا يوجد طائر السمان في الخريف" عن فئة الصحافة الإلكترونية.
وتكريم منعم سامي صحفي مستقل عن مقال "الشباك الفارغة" عن فئة الفيديو والتليفزيون، ونرمين قطب صحفية بجريدة الأهرام اليومية عن مقال بعنوان "أسواق الكربون الإفريقية" عن فئة الصحافة المطبوعة، وسعدية حسين من صوت العرب عن مسرحية إذاعية حول الآثار السلبية للتغير المناخي عن فئة الصحافة المطبوعة.
يذكر أنه قد بدأ منذ عدة سنوات منح جائزة CCT للصحافة البيئية؛ لرفع مستوى الوعي بحماية البيئة وتغير المناخ بين وسائل الإعلام المصرية وجمهورها، ووصلنا هذا العام لأكثر من 127 مشاركة وهو أعلى معدل مشاركات حتى الآن، الأمر الذي يدل على اهتمام وسائل الإعلام المصرية المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

تصاعد الأزمة.. تصريحات صادمة من زيلينسكي تفاجئ رئيس بولندا

مصر تدين بأشد العبارات تكرار حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أول إجراء من مصر عقب الانضمام إلى مجموعة البريكس |تفاصيل

السيسي يصدر قرار بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر

كشف أكاذيب زيلينسكي.. الاستقبال البارد للرئيس الأوكراني بواشنطن ينذر بكارثة

استمرار رفع الفائدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

في أول أيام الخريف.. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ