الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.



وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه ليسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هدي البشرية رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



أدعو الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بالمزيد من الرخاء والرقى والازدهار.

مع أطيب تمنياتي،

وكل عام وأنتم بخير،

عبد الفتاح السيسي،

رئيس جمهورية مصر العربية".