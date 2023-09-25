جامعة بدر تنظم مؤتمرا دوليا حول قضايا المرأة 28 أكتوبر المقبل

تنظم جامعة بدر ( قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة) مؤتمرا دوليا يومي 28 و29 أكتوبر المقبل بمقر الجامعة بالقاهرة تحت عنوان" النسوية عبر القومية: استكشاف وتواصل وتحديات وآفاق" وذلك بالتعاون مع كلية الترجمة والترجمة الفورية بجامعة اوتوا بكندا وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر .

ويرأس المؤتمر الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر ويقام تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، ويفتتح المؤتمر رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور حسين محمود ،أن الفكر النسوي وقضايا المرأة أصبحت من اهتمامات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة لكونها قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور المجتمعات، كما أن الهدف رقم (5) من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة عن المساواة بين الجنسين ،مشيرا إلى أن تمكين المرأة في البلاد النامية أصبح ضمن برامج التنمية للعديد من الدول ومنها أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال إن كثيرا من الباحثين اظهروا اهتمامهم بهذا الموضوع وذلك في عدد الأبحاث التي تلقتها اللجنة العلمية للمؤتمر والتي بلغت 50 بحثا من مصر والهند واليونان وكندا والمملكة المتحدة وتركيا.

والدول المشاركة في المؤتمر هى :مصر وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب والهند والبرازيل والمكسيك والارجنتين وفلسطين وإيطاليا والصين، وكوريا الجنوبية.

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، العالمة الكينية وانجوي ووجورو Wangui wo Goro وهي أكاديمية وناقدة اجتماعية ومترجمة من جامعة King’s College London، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكات العربية النسوية.